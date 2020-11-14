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«Барселона» хочет продать Фирпо в январе

«Барселона» хочет продать Фирпо в январе
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» хочет продать защитника Хуниора Фирпо в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

В услугах игрока заинтересованы итальянские «Интер» и «Аталанта». В текущем розыгрыше чемпионата Испании Фирпо ещё не провёл за «Барселону» ни одного матча. В том случае, если Фирпо покинет «Барсу», в состав взрослой команды будет включён 17-летний защитник молодёжной команды каталонцев Алехандро Бальде. Тренерский штаб «Барселоны» уверен, что у Бальде серьёзные перспективы и он мог бы побороться за место в основе команды.

При этом, в его услугах также заинтересованы европейские гранды, в частности, английские «Ливерпуль» и «Челси». В октябре у Бальде было диагностировано растяжение связок коленного сустава.

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