Санчо: слухи о переходе в «МЮ» не повлияли на мою форму
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметил, что спад в его игре не связан со слухами о переходе в английский «Манчестер Юнайтед».
«Мне не кажется, что летние слухи как-то повлияли на мою форму. Само собой, у каждого футболиста в карьере есть небольшой спад, и я переживаю его прямо сейчас. Я возвращаюсь к прежней форме и счастлив от того, что у меня есть тренеры, которые мне доверяют. Просто жду многого лично от себя. Когда я играю, всегда стараюсь отдавать передачи, забивать и тем самым приносить пользу команде. Пару матчей назад я не забивал и не ассистировал, но я знал, что у меня был шанс», — приводит слова Санчо goal.com.
В текущем розыгрыше чемпионата Германии Санчо провёл за «Боруссию» шесть матчей.
Источник: «Боруссия» продлила контракт с 18-летним хавбеком Джованни Рейной
Рекомендуем вам
- 14 ноября 2020
-
08:26
-
06:44
-
06:18
-
05:36
-
03:59
-
03:50
-
03:28
-
03:15
-
02:54
-
01:51
-
01:35
-
01:22
-
00:52
-
00:48
-
00:39
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:21
-
23:19
-
23:04
-
22:15
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:19
-
21:07
-
20:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам