Санчо: слухи о переходе в «МЮ» не повлияли на мою форму

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметил, что спад в его игре не связан со слухами о переходе в английский «Манчестер Юнайтед».

«Мне не кажется, что летние слухи как-то повлияли на мою форму. Само собой, у каждого футболиста в карьере есть небольшой спад, и я переживаю его прямо сейчас. Я возвращаюсь к прежней форме и счастлив от того, что у меня есть тренеры, которые мне доверяют. Просто жду многого лично от себя. Когда я играю, всегда стараюсь отдавать передачи, забивать и тем самым приносить пользу команде. Пару матчей назад я не забивал и не ассистировал, но я знал, что у меня был шанс», — приводит слова Санчо goal.com.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Санчо провёл за «Боруссию» шесть матчей.