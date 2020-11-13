Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Боруссия» продлила контракт с 18-летним хавбеком Джованни Рейной

Источник: «Боруссия» продлила контракт с 18-летним хавбеком Джованни Рейной
Футбол / Германия 0

Сегодня, 13 ноября, «Боруссия» продлила контракт с атакующим полузащитником Джованни Рейной, сообщает ESPN.

По информации источника, новое соглашение 18-летнего американского хавбека и немецкого гранда рассчитано до 2024 года. К Рейне проявляли интерес клубы английской Премьер-лиги и испанской Примеры, но игрок сосредоточен исключительно на продолжении карьеры в Дортмунде.

Первоначально Рейна подписал трёхлетний контракт при переходе в «Боруссию» из «Нью-Йорк Сити». Он прибыл в немецкий клуб в июле 2019 года и дебютировал за основную команду в феврале 2020 года.

В нынешнем сезоне Джованни провёл семь матчей за «Дортмунд» в Бундеслиге, забил один гол и сделал три голевые передачи. В минувшем сезоне вышел на поле 15 раз и отдал один голевой пас.

В состав сборной Англии вызван один из самых молодых игроков в её истории
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020