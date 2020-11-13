Источник: «Боруссия» продлила контракт с 18-летним хавбеком Джованни Рейной

Сегодня, 13 ноября, «Боруссия» продлила контракт с атакующим полузащитником Джованни Рейной, сообщает ESPN.

По информации источника, новое соглашение 18-летнего американского хавбека и немецкого гранда рассчитано до 2024 года. К Рейне проявляли интерес клубы английской Премьер-лиги и испанской Примеры, но игрок сосредоточен исключительно на продолжении карьеры в Дортмунде.



Первоначально Рейна подписал трёхлетний контракт при переходе в «Боруссию» из «Нью-Йорк Сити». Он прибыл в немецкий клуб в июле 2019 года и дебютировал за основную команду в феврале 2020 года.



В нынешнем сезоне Джованни провёл семь матчей за «Дортмунд» в Бундеслиге, забил один гол и сделал три голевые передачи. В минувшем сезоне вышел на поле 15 раз и отдал один голевой пас.