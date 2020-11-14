Леонид Трахтенберг — о коронавирусе: пусть Бог хранит «Спартак»! Тогда он и нас сбережёт

Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, ради чего он живёт и борется с болезнью.



«Пусть Бог хранит «Спартак»! Тогда он и нас с Вами, красно-белые, сбережёт и даст ещё от души насладиться нашими победа — насладиться жизнью. А жизнь прекрасна!!!



Те, кто знают меня давно и близко, вправе утверждать: у этого парня никогда на голове не было короны. И вдруг она, как та повязка, сползшая со лба на ногу, оказалась внутри и ещё предпринимает жалкие, но настойчивые попытки угрожать жизни. Разве что ей неведомо, ради кого мне есть ещё жить!



Ради жены, детей, внуков, близких, друзей. Людей, которым светлыми репортажами доставлял радость. Ради того, дабы пережить счастливые мгновения со «Спартаком»! Ведь им ещё больше гордился после капитуляции ЧМ-немцев в Москве через 10 лет после победы над фашизмом! Низкий поклон», — написал Трахтенберг в своём «твиттере».



Напомним, Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью с 2016 по 2019 год. В марте 2019 года он подал в отставку, после чего руководство московского клуба предложило ему должность консультанта.

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