«Ливерпуль» интересуется защитником «Олимпиакоса»

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду может продолжить карьеру в чемпионат Англии, сообщает журналист Яннис Чорианопулос на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах 26-летнего португальского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Греческий клуб намерен потребовать за трансфер Семеду € 20 млн.
Ранее появилась информация, согласно которой «Ливерпуль» собирается добиться разрешения руководства английской Премьер-лиги на приобретение защитника вне трансферного окна.
Семеду перешёл в «Олимпиакос» из «Вильярреала» в 2019 году. В нынешнем сезоне португальский защитник принял участие в 5 матчах чемпионата Греции, однако результативными действиями не отметился. Действующее соглашение Семеду с греческим клубом рассчитано до лета 2024 года.
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