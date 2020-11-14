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«Ливерпуль» интересуется защитником «Олимпиакоса»

«Ливерпуль» интересуется защитником «Олимпиакоса»
Футбол / Англия 0

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду может продолжить карьеру в чемпионат Англии, сообщает журналист Яннис Чорианопулос на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 26-летнего португальского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Греческий клуб намерен потребовать за трансфер Семеду € 20 млн.

Ранее появилась информация, согласно которой «Ливерпуль» собирается добиться разрешения руководства английской Премьер-лиги на приобретение защитника вне трансферного окна.

Семеду перешёл в «Олимпиакос» из «Вильярреала» в 2019 году. В нынешнем сезоне португальский защитник принял участие в 5 матчах чемпионата Греции, однако результативными действиями не отметился. Действующее соглашение Семеду с греческим клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Ливерпуль» собирается приобрести защитника вне трансферного окна
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