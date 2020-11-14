Основной вратарь «Фейеноорда» пропустит игру с ЦСКА

Основной вратарь «Фейеноорда» Юстин Бейло получил повреждение во время тренировочного матча и выбыл до конца года, сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов. Таким образом, голкипер не примет участия во встрече 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА. Матч состоится 26 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Старт встречи — в 20:55 мск.
Вратарь является воспитанником «Фейеноорда», а в основную команду он пробился в 2016 году. В сезоне-2020/2021 голкипер провёл девять матчей, пропустил 12 мячей и дважды оставил ворота в неприкосновенности. Во время последней паузы на матчи сборных Бейло получил первое приглашение в национальную команду, но не смог помочь ей из-за травмы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 7,5 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
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