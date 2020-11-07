Кузнецов — о матче «Фейеноорд» — ЦСКА: судья был слепой, что ли? И без VAR всё было видно

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (1:3).



«Увидев стартовый состав, подумал, что можно было бы дать поиграть, допустим, и Адольфо Гайчу, которому нужно налаживать связи с партнерами, и Илье Шкурину, и Виктору Васину, и Кристияну Бистровичу. Но ЦСКА вышел в Нидерландах основным составом. Это свидетельствовало о сделанной им ставке на победу и стремлении выйти из группы в стадию плеф-офф.



К сожалению, после перерыва команда пропустила голы из-за своих ошибок. ЦСКА дал очень много пространства соперникам, получавшим мяч между линиями. Когда Оркун Кёкчю забивал второй гол хозяев, то, получив передачу, имел время развернуться, осмотреться и прицелиться. На столь высоком уровне это непростительно игрокам противоположной команды.



А третий гол забит из офсайда. Да, на матче не работал VAR, но судья на линии слепой, что ли? Как же он позицию занимает? В том моменте и без VAR все было видно», — цитирует Кузнецова «Команда России».

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