Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе

14 ноября прошла предматчевая тренировка сборной России в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». 15 ноября наша национальная команда встречается с Турцией в матче Лиги наций УЕФА с Турцией. Все игроки тренируются в общей группе, включая нападающего Заболотного и полузащитников Лесового и Ерохина, которые вернулись в расположение сборной, сообщает пресс-служба в своём «твиттере».
Напомним, 11 ноября стало известно, что тесты на коронавирус Ерохина, Лесового и Заболотного дали сомнительный результат. Футболисты были временно отстранены от команды. 2 последующих тестирования дали отрицательный результат.
12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
- 14 ноября 2020
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