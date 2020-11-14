Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе

Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе
Футбол / Сборная России 0

14 ноября прошла предматчевая тренировка сборной России в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». 15 ноября наша национальная команда встречается с Турцией в матче Лиги наций УЕФА с Турцией. Все игроки тренируются в общей группе, включая нападающего Заболотного и полузащитников Лесового и Ерохина, которые вернулись в расположение сборной, сообщает пресс-служба в своём «твиттере».

Напомним, 11 ноября стало известно, что тесты на коронавирус Ерохина, Лесового и Заболотного дали сомнительный результат. Футболисты были временно отстранены от команды. 2 последующих тестирования дали отрицательный результат.

12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

Ерохин, Заболотный и Лесовой присоединятся к сборной. У них вновь отрицательные тесты
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020