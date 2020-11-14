Фабрегас: Уилшир мог добиться успеха в «Реале» или «Барселоне»

Бывший игрок лондонского «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», поделился мнением о полузащитнике Джеке Уилшире, выступавшем за «канониров» с 2008 по 2018 год.
«Джек был одним из самых талантливых футболистов, с кем когда-либо играл. Ему было всего 16 лет, когда он впервые приехал тренироваться с нами, и я подумал: „Ух ты, этот парень хорош. Сильный и сообразительный“. Очень жаль, что у него всё так сложилось, потому что Джек мог стать легендой английского футбола.
Мы всегда говорим о том, как британские футболисты будут адаптироваться в европейских командах. И я всегда считал, что Джек был одним из немногих британцев, способных добиться успеха в „Реале“ или „Барселоне“. То же самое с Аароном Рэмси и Гаретом Бэйлом. Эти парни настолько талантливы, что могли добиться гораздо большего», — приводит слова Фабрегаса Daily Mail.
- 14 ноября 2020
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