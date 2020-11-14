Черчесов: вряд ли на теории будем возвращаться к Молдавии, это уже история

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций с Турцией.



«Мы в этом ритме уже работали на прошлом сборе. Знаем, как себя вести, просто добавился перелёт. Провели восстановительную тренировку, вместе вылетели. Сегодня потренировались, добавились Заболотный, Лесовой, Ерохин, которых мы потеряли по необъективным причинам. Сегодня вечером будет теория. Все идёт своим чередом. Вряд ли на теории будем возвращаться к Молдавии, это уже история. У нас важный матч с турками, на них заострим внимание», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе