Боярский – о введении Fan ID: привык к старому варианту, он как-то ближе, душевнее

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное введение системы Fan ID в России.
«Я не в восторге от этой идеи. Но, наверное, другого не будет, технологии развиваются. Я же привык к старому варианту, он как-то ближе, душевнее. Да, менее комфортен, но с Fan ID душевность теряется. Что касается возвращения пива на стадионы, то я не против. Удастся ли смягчить раздражение? Вряд ли, болельщики — это ушлый народ, они и без разрешения пронесут то, что им хочется», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, появилась информация о том, что со следующего сезона в России будет введена система Fan ID, которая повторит ту, что действовала во время чемпионата мира 2018 года. Паспортов выдавать не будут – участникам нужно будет регистрироваться в цифровой системе.
- 14 ноября 2020
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