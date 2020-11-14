«Атлетико» готов предложить «Ювентусу» Морату и € 35 млн в обмен на Дибалу

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает TNT Sports.
«Матрасники» готовы предложить € 35 млн и Альваро Морату, который сейчас играет в «Ювентусе» на правах аренды, в обмен на аргентинца. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет, чтобы Дибала был в его команде.
Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Аргентинец пока не договорился с клубом о новом контракте.
В этом сезоне Дибала провёл за туринский клуб три матча в Серии А. Игрок перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо», сумма трансфера составила € 40 млн.
Сообщалось, что «Реал» готов отдать за аргентинца полузащитника Иско и нападающего Винисиуса Жуниора. В «Реале» полагают, что Дибала будет заинтересован в трансфере, так как главный тренер Зинедин Зидан намерен сделать его главной звездой команды.
- 14 ноября 2020
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