«Атлетико» готов предложить «Ювентусу» Морату и € 35 млн в обмен на Дибалу

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает TNT Sports.

«Матрасники» готовы предложить € 35 млн и Альваро Морату, который сейчас играет в «Ювентусе» на правах аренды, в обмен на аргентинца. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет, чтобы Дибала был в его команде.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Аргентинец пока не договорился с клубом о новом контракте.

В этом сезоне Дибала провёл за туринский клуб три матча в Серии А. Игрок перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо», сумма трансфера составила € 40 млн.



Сообщалось, что «Реал» готов отдать за аргентинца полузащитника Иско и нападающего Винисиуса Жуниора. В «Реале» полагают, что Дибала будет заинтересован в трансфере, так как главный тренер Зинедин Зидан намерен сделать его главной звездой команды.