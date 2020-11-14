«Ливерпуль» планирует продлить контракты с Вирджилом ван Дейком и Фабиньо

«Ливерпуль» в ближайшие месяцы планирует продлить контракты с защитником Вирджилом ван Дейком и полузащитником Фабиньо, сообщает 101 Great Goals со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Романо.
Напомним, 29-летний ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена, игрок успешно перенёс операцию и сейчас восстанавливается. Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году.
27-летний Фабиньо также пришёл в мерсисайдскую команду в 2018 году из «Монако». Сумма трансфера составила € 45 млн.
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