Роналду — в стартовом составе сборной Португалии на матч с Францией
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Франции на матч Лиги наций УЕФА.
Нападающий Криштиану Роналду сыграет с первых минут. В товарищеском матче с Андоррой форвард вышел на поле во втором тайме.
Португалия: Руй Патрисиу, Канселу, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Фернандеш, Карвалью, Фелиш, Силва, Роналду.
Франция: Льорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Канте, Рабьо, Погба, Коман, Гризманн, Марсьяль.
Португальцы занимают первое место в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 10 очков. Столько же — у сборной Франции, однако французы уступают португальцам по дополнительным показателям. В группу 3 также входят сборные Хорватии (3) и Швеции (0). Встреча матча первого круга между Португалией и Францией завершилась со счётом 0:0.
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