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С Сафонова снят запрет на выезд из России, вратарь погасил долг по алиментам — источник

С Сафонова снят запрет на выезд из России, вратарь погасил долг по алиментам — источник
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С голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Вратарь погасил задолженность по алиментам перед бывшей супругой. Теперь ничего не мешает трансферу Сафонова в «ПСЖ» — французы вскоре объявят о сделке официально, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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