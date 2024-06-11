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Роналду, Модрич и Нойер — в символической сборной Евро-2024 из игроков старше 31 года

Интернет-портал Football365 представил символическую сборную предстоящего чемпионата Европы — 2024, составленную из игроков старше 31 года.

В сборную попали три футболиста немецкой национальной команды, два представителя Нидерландов, а также по одному игроку из Хорватии, Португалии, Бельгии, Англии и Польши.

Символическая сборная Евро-2024 из игроков старше 31 года

Вратарь: Мануэль Нойер (38 лет, Германия).

Защитники: Кайл Уокер (34 года, Англия), Вирджил ван Дейк (32 года, Нидерланды), Антонио Рюдигер (31 год, Германия), Дейли Блинд (34 года, Нидерланды).

Полузащитники: Тони Кроос (34 года, Германия), Лука Модрич (38 лет, Хорватия), Кевин Де Брёйне (32 года, Бельгия), Антуан Гризманн (33 года, Франция).

Нападающие: Роберт Левандовски (35 лет, Польша), Криштиану Роналду (39 лет, Португалия).

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.