Адвокат: экс-жена Сафонова ещё не получила деньги, которые он должен по алиментам

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, рассказал, что она ещё не получила денежные средства, которые футболист должен выплатить по алиментам. Об этом сообщает RT.

По словам юриста, о выплате алиментов Анастасия узнала из Сети. Напомним, ранее появилась информация, что с голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Вратарь погасил задолженность по алиментам перед бывшей супругой. Теперь ничего не мешает трансферу Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось также, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.