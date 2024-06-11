Игрок сборной Нидерландов Тён Копмейнерс пропустит Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов и «Аталанты» Тён Копмейнерс пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу.

«Полузащитник не сможет принять участие в турнире после того, как вчера получил травму во время разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тён», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

10 июня состоялся товарищеский матч между сборной Нидерландов и командой Исландии. Встреча проводилась на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра стартовала в 21.45 по московскому времени. Она закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.