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Игрок сборной Нидерландов Тён Копмейнерс пропустит Евро-2024

Игрок сборной Нидерландов Тён Копмейнерс пропустит Евро-2024
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Полузащитник сборной Нидерландов и «Аталанты» Тён Копмейнерс пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу.

«Полузащитник не сможет принять участие в турнире после того, как вчера получил травму во время разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тён», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

10 июня состоялся товарищеский матч между сборной Нидерландов и командой Исландии. Встреча проводилась на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра стартовала в 21.45 по московскому времени. Она закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
10 июня 2024, понедельник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Исландия
1:0 Симонс – 23'     2:0 ван Дейк – 49'     3:0 Мален – 79'     4:0 Вегорст – 90+3'    

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Расписание Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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