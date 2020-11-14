Кроос — о Суперлиге: не считаю это необходимым. У нас и так всего две-три недели отдыха

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что идея создания Суперлиги не понравится футболистам ведущих клубов, так как не останется времени на отдых.

«В этом, несомненно, есть положительные моменты. Мы увидим много игр высокого уровня, которые мы наблюдаем только в полуфиналах Лиги чемпионов. Всем нам нравятся эти игры. Это будет очень интересно болельщикам. Всем нравится смотреть футбол высшего уровня.

Другое дело — Суперлига. Меня больше беспокоят другие вещи, создаётся больше соревнований. У нас и так есть всего две-три недели отдыха без матчей. Меня беспокоит здоровье игроков. Встреча каждые три дня означает, что нахлынет утомление и матч не будет того уровня, который все хотят. Это как сыграть ещё один клубный чемпионат мира с 20 командами. Я не считаю это необходимым. Игрокам это не понравится», — цитирует Крооса Marca.