Криштиану Роналду отреагировал на невыход сборной Португалии в полуфинал Лиги наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на поражение в матче со сборной Франции и невыход в финальную стадию Лиги наций. Сборная Португалии принимала сборную Франции в матче 5-го тура. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
«Все игры нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Надо поднять голову и гордиться всем, чего мы добились вместе!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Таким образом, сборная Франции стала единоличным лидером в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 13 очков в пяти турах. Французы вышли в полуфинал турнира. Португалия (10) — на втором месте.
В следующем туре сборная Португалии сыграет с Хорватией, а сборная Франции проведёт матч с Швецией.
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