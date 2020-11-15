«Урал» одержал победу в товарищеском матче на сборе в Железноводске

Сегодня, 15 ноября, «Урал» провёл товарищеский матч. На стадионе «Центральный» в Железноводске «шмели» встречались с футбольным клубом «СтавропольАгроСоюз». «Урал» одержал победу со счётом 2:0. Голы забили Даниэль Мишкич и Евгений Татаринов.



«СтавропольАгроСоюз» был создан в 2016 году. Представляет одноимённое объединение сельскохозяйственных предприятий в Ставрополье. Клуб проводит домашние матчи в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. В 2019-м команде удалось стать чемпионом Ставропольского края, а в этом году она впервые приняла участие в первенстве России среди футбольных клубов третьего дивизиона и в первом же сезоне досрочно стала победителем.



«Урал» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 15 очков в 14 матчах.

Помазун: я — «армеец»! Даже в составе «Урала» игры со «Спартаком» воспринимаю как дерби