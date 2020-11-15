Эндрю Робертсон не поможет сборной Шотландии в матче Лиги наций со Словакией из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не поможет сборной Шотландии в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Словакии из-за травмы, сообщает Goal.com. У Робертсона выявлена травма подколенного сухожилия.

Напомним, ранее травму на тренировке сборной Англии получил другой защитник «Ливерпуля», Джо Гомес. Позже 23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене. Отмечалось, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть сезона. ФИФА выплатит «Ливерпулю» £ 2 млн (примерно € 2,2 млн) в качестве компенсации за травму Гомеса.

«Ливерпуль», набрав в восьми турах 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.