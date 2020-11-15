И. Федотов: турок также держал Семёнова. Польский судья не разобрался – нарушения не было

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника Андрея Семёнова в матче со сборной Турции.

«Была обыкновенная борьба за позицию Семёнова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семёнова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семёнова, то это красная карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Семёнов получил прямую красную карточку на 25-й минуте матча с командой Турции. Магомед Оздоев сделал передачу назад, Семёнов пошёл в борьбу и откровенно схватил за футболку Тосуна, который выходил один на один с вратарём. Арбитр посчитал, что был фол последней надежды.