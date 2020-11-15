Лебедев: Заболотный не Дзюба, а Семёнов, откровенно, поднасрал

Депутат Игорь Лебедев поделился мнением о результате матча Лиги наций Турция — Россия. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Поражение всегда неприятно, для любой игры. В целом сборная оставила приятное впечатление, можно было бы рассчитывать на более положительный результат, если бы играли в равных составах. Но Заболотный не Дзюба, а Семёнов, откровенно, поднасрал. Абсолютно необязательное удаление с красной карточкой. Не было ничего особенного, можно было бы пропустить турка. Если бы он и забил, дальше мы были в равных составах, и Россия могла выиграть матч. Что случилось, то случилось, Черчесову есть над чем подумать, есть время на подготовку к Сербии. У нас есть возможности сохранить свои позиции в Лиге наций, ещё не всё потеряно.
К судейству сегодня нет никаких претензий. Красная карточка по делу — Семёнов был крайним, и это фол последней надежды. Андрей получил заслуженно. В эпизоде с пенальти скажу так: решение на поле принимает судья, а мы сидим на диване и можем долго спорить, просмотрев 50 повторов. Решение судьи принимается в доли секунд. Ошибка с пенальти была не такой ярко выраженной, чтобы обвинять в какой-то предвзятости», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 ноября 2020
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