Дубль Эриксена помог Дании победить Исландию в Лиге наций

В Копенгагене на стадионе «Паркен» завершился матч Лиги наций. Сборная Дании победила на своём поле сборную Исландии со счётом 2:1.
На 12-й минуте счёт в матче открыл Кристиан Эриксен, реализовавший пенальти. Гости сравняли счёт на 85-й минуте после точного удара Видара Кьяртанссона. Но уже в компенсированное время датчане заработали ещё один 11-метровый удар, который также реализовал Эриксен.
Сборная Дании набрала 10 очков. Датчане, являющиеся соперниками россиян по групповому этапу Евро-2020, занимают второе место в турнирной таблице. Первую строчку занимает Бельгия, набравшая 12 очков. На третьем месте — сборная Англии (7). Сборная Исландии замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.
В заключительном туре Бельгия будет принимать Данию, а Англия сыграет с Исландией.
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