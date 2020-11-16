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Дубль Эриксена помог Дании победить Исландию в Лиге наций

Дубль Эриксена помог Дании победить Исландию в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В Копенгагене на стадионе «Паркен» завершился матч Лиги наций. Сборная Дании победила на своём поле сборную Исландии со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл Кристиан Эриксен, реализовавший пенальти. Гости сравняли счёт на 85-й минуте после точного удара Видара Кьяртанссона. Но уже в компенсированное время датчане заработали ещё один 11-метровый удар, который также реализовал Эриксен.

Сборная Дании набрала 10 очков. Датчане, являющиеся соперниками россиян по групповому этапу Евро-2020, занимают второе место в турнирной таблице. Первую строчку занимает Бельгия, набравшая 12 очков. На третьем месте — сборная Англии (7). Сборная Исландии замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

В заключительном туре Бельгия будет принимать Данию, а Англия сыграет с Исландией.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 5-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Исландия
1:0 Эриксен – 12' (пен)   1:1 Кьяртанссон – 85'   2:1 Эриксен – 90+2' (пен)
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