Гарри Кейн: сборная Англии была великолепна, нам не повезло, что мы пропустили два гола

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение в матче Лиги наций со сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Личные достижения — это здорово, но всё дело в победах. Я думал, что мы сделали достаточно, чтобы выиграть сегодняшнюю игру. Мы были великолепны, но нам не повезло, что мы пропустили два гола. После этого мы отлично сыграли, создали много моментов, но увы, результат был недостаточно хорошим», — приводятся слова Кейна на официальном сайте УЕФА.

Бельгийская команда набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Англия (7) занимает третье место в группе и лишилась шансов на выход в финальную стадию Лиги наций. В параллельном матче Дания обыграла Исландию и набрала 10 очков.