Саутгейт стал первым тренером после Эрикссона, который проиграл 10 матчей в сборной Англии

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Бельгии переиграла сборную Англии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, это поражения стало 10-м для сборной Англии в 48 матчах под руководством Гарета Саутгейта. Он стал первым тренером после Свен-Горана Эрикссона, который проиграл 10 матчей на посту главного тренера.

Эрикссон возглавлял сборную Англии с 2001 по 2006 год. За 67 матчей под его руководством команда потерпела 10 поражений.

Бельгийская команда набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Англия (7) занимает третье место в группе и лишилась шансов на выход в финальную стадию Лиги наций. В параллельном матче Дания обыграла Исландию и набрала 10 очков.