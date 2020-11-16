Кевин Де Брёйне лично ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о продлении контракта

Полузащитник Кевин Де Брёйне сообщил, что он лично ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о продлении контракта.
«Я счастлив в Манчестере, я в хорошем клубе. Отличные руководители и команда. Мы ведём переговоры, пока они далеки от завершения. В данный момент веду диалог сам. Я бы хотел остаться в клубе, так что это не так сложно. Если я не захочу оставаться, потребуется посредник. Но когда хочешь остаться, вести переговоры самому не так уж и сложно", — цитирует Де Брёйне The Guardian со ссылкой на VTM Nieuws.
Действующий контракт 29-летнего бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. В сезоне-2020/2021 Кевин провёл 10 матчей за «горожан» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 7 голевых передач.
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