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«Реал» предлагает Серхио Рамосу контракт по схеме «1+1»

«Реал» предлагает Серхио Рамосу контракт по схеме «1+1»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» предлагает защитнику Серхио Рамосу продлить контракт по схеме «1+1», сообщает Mundo Deportivo. Испанец настаивает на полноценном двухлетнем соглашении с клубом.

Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» предложит футболисту трёхлетнее соглашение с заработной платой в € 16,8 млн за сезон. Также «ПСЖ» готов добавить к этому предложению трансферный бонус. Действующий контракт 34-летнего капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение.

Серхио Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

«ПСЖ» предложит Серхио Рамосу трёхлетний контракт с зарплатой € 16,8 млн за сезон
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