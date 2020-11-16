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«ПСЖ» предложит Серхио Рамосу трёхлетний контракт с зарплатой € 16,8 млн за сезон

«ПСЖ» предложит Серхио Рамосу трёхлетний контракт с зарплатой € 16,8 млн за сезон
Футбол / Испания 0

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает осуществить трансфер защитника «Реала» Серхио Рамоса, сообщает AS.

По данным источника, французский клуб предложит футболисту трёхлетнее контрактное соглашение с заработной платой в € 16,8 млн за сезон. Также «ПСЖ» готов добавить к этому предложению трансферный бонус.

Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение. Сообщалось, что «Реал», обычно не предлагающий возрастным футболистам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Серхио двухлетний контракт.

Серхио защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

Источник: вероятность ухода Серхио Рамоса из «Реала» — 80 процентов
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