«ПСЖ» предложит Серхио Рамосу трёхлетний контракт с зарплатой € 16,8 млн за сезон

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает осуществить трансфер защитника «Реала» Серхио Рамоса, сообщает AS.
По данным источника, французский клуб предложит футболисту трёхлетнее контрактное соглашение с заработной платой в € 16,8 млн за сезон. Также «ПСЖ» готов добавить к этому предложению трансферный бонус.
Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение. Сообщалось, что «Реал», обычно не предлагающий возрастным футболистам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Серхио двухлетний контракт.
Серхио защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
- 16 ноября 2020
-
07:44
-
07:23
-
07:06
-
07:00
-
06:25
-
05:56
-
05:35
-
05:13
-
04:52
-
04:45
-
04:24
-
04:03
-
03:36
-
02:53
-
01:50
-
01:13
-
00:51
-
00:46
-
00:39
-
00:38
-
00:36
-
00:21
-
00:09
-
00:01
-
00:01
- 15 ноября 2020
-
23:42
-
23:35
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46