Р. Билялетдинов: судья удалил Семёнова правильно, в РПЛ такое часто сходит с рук

Тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлении сборной России в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Турции (2:3).
«Впечатление сборная оставила хорошее, вдесятером играли даже лучше, чем в полном составе. Несуразный сброс от Оздоева и фол Семёнова — обидно. Можно было бы пощадить, но тут более важно — ошибка Оздоева, какая-то случайность. Потом турки на десять минут просто включили скорость, воспользовались подарком, а потом уже только красовались. Мы не должны были проигрывать, конечно, опять же, момент с Оздоевым во втором тайме мог сложиться и по-другому. Реализуй его — были бы ещё шансы.
Турки прям расслабились, это их типичный менталитет, а мы собрались и, повторюсь, моментами играли даже лучше, чем в полном составе. Но целиком картину посмотреть так и не удалось, всё-таки перестройка игры произошла.
Что касается удаления Семёнова, можно было и удалить, а можно и нет. Можно рассуждать, исходя с разных точек. У нас во внутреннем чемпионате такие нарушения сходят с рук. Такие нарушения — компенсация твоего неправильного расположения на футбольном поле. Семёнов откровенно цеплял и дал повод. По моему мнению, нарушение было, он лишил нападающего шанса забить гол. Методически судья поступил правильно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 ноября 2020
-
12:33
-
12:21
-
12:17
-
11:58
-
11:52
-
11:39
-
11:30
-
11:28
-
11:19
-
10:57
-
10:48
-
10:36
-
10:24
-
10:18
-
10:11
-
09:51
-
09:45
-
09:36
-
09:35
-
09:31
-
09:00
-
08:54
-
08:38
-
08:30
-
08:21
-
07:44
-
07:23
-
07:06
-
07:00
-
06:25
-
05:56
-
05:35
-
05:13
-
04:52
-
04:45