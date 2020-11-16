Р. Билялетдинов: судья удалил Семёнова правильно, в РПЛ такое часто сходит с рук

Тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлении сборной России в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Турции (2:3).

«Впечатление сборная оставила хорошее, вдесятером играли даже лучше, чем в полном составе. Несуразный сброс от Оздоева и фол Семёнова — обидно. Можно было бы пощадить, но тут более важно — ошибка Оздоева, какая-то случайность. Потом турки на десять минут просто включили скорость, воспользовались подарком, а потом уже только красовались. Мы не должны были проигрывать, конечно, опять же, момент с Оздоевым во втором тайме мог сложиться и по-другому. Реализуй его — были бы ещё шансы.



Турки прям расслабились, это их типичный менталитет, а мы собрались и, повторюсь, моментами играли даже лучше, чем в полном составе. Но целиком картину посмотреть так и не удалось, всё-таки перестройка игры произошла.



Что касается удаления Семёнова, можно было и удалить, а можно и нет. Можно рассуждать, исходя с разных точек. У нас во внутреннем чемпионате такие нарушения сходят с рук. Такие нарушения — компенсация твоего неправильного расположения на футбольном поле. Семёнов откровенно цеплял и дал повод. По моему мнению, нарушение было, он лишил нападающего шанса забить гол. Методически судья поступил правильно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.