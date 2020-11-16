Сборная России провела тренировку в Стамбуле после матча с Турцией. Видео

Сборная России провела тренировку в Стамбуле после матча 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Турции (2:3).

«Послематчевая тренировка сборной России в Стамбуле. В занятии принимают участие футболисты, которые не играли с Турцией или провели меньше тайма. Остальные занимаются в тренажёрном зале отеля», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Видео можно посмотреть в "твиттере" национальной команды.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (8) и Сербии (3). Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут с Сербией 18 ноября.