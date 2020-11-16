Женская команда ЦСКА стала чемпионом России
Женская команда московского ЦСКА досрочно стала чемпионом России сезона-2020.
В матче 13-го тура чемпионата России ЖФК ЦСКА обыграл пермскую «Звезду-2005» со счётом 1:0, а «Рязань-ВДВ» на выезде поделила очки с «Локомотивом» (1:1). Таким образом, за один тур до завершения нынешнего розыгрыша чемпионата России ЖФК ЦСКА набрал 33 очка и стал недосягаем для ближайших конкурентов.
В последнем туре чемпионата России сезона-2020 подопечные Максима Зиновьева сыграют с «Локомотивом», занимающим второе место в турнирной таблице соревнований. Встреча состоится 22 ноября.
Этот титул стал вторым подряд для женской команды московского ЦСКА. В 2017 году ЖФК ЦСКА стал обладателем Кубка России, в финале турнира обыграв «Чертаново» (1:0).
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