Йоахим Лёв: нас ждёт большой вызов, Испания — одна из лучших команд мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча Лиги наций со сборной Испании. В этой встрече определится победитель группы 4. Сборная Германии, набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу. Испания (8) занимает второе место. Встреча состоится 17 ноября в Испании.

«Хорошо, что мы лидируем в группе и наша судьба находится в наших руках. Сборная Испании является одной из лучших команд в мире уже долгие годы. Нас ждёт большой вызов. Соперник здорово контролирует мяч, может сочетать стили. Мы здорово оказывали давление в матче со сборной Украины. Надеюсь, что так будет и в матче с Испанией.

Все системы игры имеют преимущества и недостатки. Мы хотим быть готовыми к изменению стиля в зависимости от игры соперника. Важен баланс между прессингом и организацией игры. У нас в матче с Украиной были проблемы из-за быстрых контратак соперника», — приводит слова Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.