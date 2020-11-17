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Отец Кварацхелии рассказал, что Хвича заплакал после прощания с Сёминым

Отец Кварацхелии рассказал, что Хвича заплакал после прощания с Сёминым
Футбол / РПЛ 0

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о трогательном прощании сына с бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым.

«Конечно, я переживал, когда ему в «Локомотиве» говорили: «Оставайся на год просмотра». А после этого был рад, что сын оказался в «Рубине», где ему дают играть в футбол.

Общался ли с Сёминым? Нет, моё общение с российским футболом – через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Сёминым, что у тренера выступили слёзы. «Пап, я увидел его слёзы и сам заплакал», – рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом.

Что касается выбора «Локомотива», то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в «Локомотиве». Тем более тренировал Сёмин, которого я видел в «Габале», и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками. Не буду говорить, какие ещё команды нас звали, но мы выбрали «Локо», — сказал Бадри Кварацхелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

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