Маркизио выступил с обращением к Погба, призывая его вернуться в «Ювентус»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал пост хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Твиттере», обратившись к нему с призывом вернуться в туринский клуб, в составе которого он выступал с 2012 по 2016 год.
«Голову вверх, смотрим вперёд!» — написал мотивирующий пост Погба, опубликовав фотографию с тренировки в составе сборной Франции.
Спустя некоторое время Клаудио Маркизио оставил комментарий: «Погба, пожалуйста, вернись в «Ювентус»… Ты снова будешь счастлив. Я тоже».
Напомним, что Поль Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2012 года, перейдя в качестве свободного агента. За туринский клуб он провёл 178 встреч во всех турнирах, отметившись 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. В августе 2016 года хавбек перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.
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