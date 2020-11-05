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Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном возвращении Поля Погба

Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном возвращении Поля Погба
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на интересующий многих вопрос о возвращении в туринский клуб 27-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

«Поль Погба в качестве нашей цели? В данный момент он игрок «Манчестер Юнайтед». Мы любим Погба, он фантастический игрок, но ещё рано говорить о наших целях на будущее», — приводит слова Паратичи Goal в «твиттере».

Напомним, что Поль Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2012 года, перейдя в качестве свободного агента. За туринский клуб он провёл 178 встреч во всех турнирах, отметившись 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. В августе 2016 года хавбек перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.

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