Гурам Аджоев объяснил свои слова о том, что ему стыдно за весь российский футбол

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил своё высказывание, сделанное после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:5).



После встречи с «армейцами» управленец раскритиковал работу судей, заявив, что ему «стыдно за весь российский футбол».



«Естественно, те слова были вызваны определённым судейским решением, но обратите внимание на количество скандальных ситуаций с участием арбитров. Их, мягко говоря, немало, поэтому проблема есть. И повторю, говорим об этом не только мы, но и другие клубы. Да взять даже наши матчи в Москве со «Спартаком» и ЦСКА: ошибочное удаление Лесового в первом случае, более чем сомнительный пенальти в игре с «армейцами» оказали прямое влияние на результат. А потом наши ведущие клубы выходят играть в еврокубках и видят, что судейство здесь и там отличается. Игроки падают и ждут свистка, а его нет. Поэтому не считаю правильным замалчивать проблему и обманывать самих себя», — цитирует Аджоева Sport24.

«Стыдно за весь российский футбол». Аджоев — о назначении пенальти в ворота «Арсенала»