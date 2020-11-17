Матч «Спартак-2» — «Томь» пройдёт в Москве без зрителей

Матч 23-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» — «Томь» пройдёт в Москве без зрителей.

«Матч ближайшего тура «Спартак-2» — «Томь» пройдёт без зрителей, это решение принято из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве», — написано в сообщении пресс-службы томского клуба.

Красно-белые организуют прямую трансляцию встречи. Матч намечен на субботу, 21 ноября. Начало — в 14:00 мск (в 18:00 по томскому времени).

По итогам 22 туров «Спартак-2» занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 33 очка. «Томь» расположилась на предпоследнем, 21-м месте. Подопечные Александра Кержакова набрали 14 очков. В минувшем сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии, москвичи заняли 17-е место (26), «Томь» — 9-е (39).