Рэпер Кравц стал болельщиком «Ростова»

«Ростов» на своём официальном канале в YouTube сообщил, что отныне команду будет поддерживать рэпер Павел Кравцов, выступающий под псевдонимом Кравц.
«Ещё одним жёлто-синим звёздным болельщиком больше. Кравц получил именную футболку и рассказал, за кого теперь будет болеть в российском чемпионате», — говорится в сообщении клуба.
«Ростов», набрав 23 очка в 14 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от зоны еврокубков, которую замыкает «Динамо». Выше жёлто-синих также располагаются «Сочи» (23), «Спартак» (28), «Зенит» (30) и ЦСКА (31).
В следующем туре подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться с «Рубином». Матч состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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