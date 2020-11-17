Рэпер Кравц стал болельщиком «Ростова»

«Ростов» на своём официальном канале в YouTube сообщил, что отныне команду будет поддерживать рэпер Павел Кравцов, выступающий под псевдонимом Кравц.



«Ещё одним жёлто-синим звёздным болельщиком больше. Кравц получил именную футболку и рассказал, за кого теперь будет болеть в российском чемпионате», — говорится в сообщении клуба.

«Ростов», набрав 23 очка в 14 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от зоны еврокубков, которую замыкает «Динамо». Выше жёлто-синих также располагаются «Сочи» (23), «Спартак» (28), «Зенит» (30) и ЦСКА (31).



В следующем туре подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться с «Рубином». Матч состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.