Гаврилов — об Ал. Миранчуке: в сборной надо быть лидером, но харизмы пока не хватает

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.

«Знаете, при всём уважении к Лёше, я бы не стал говорить, что у него получился какой-то феерический дебют за «Аталанту». В матче с датским клубом в Лиге чемпионов он вышел на замену, когда его команда вела 3:0. Все были раскрепощены. Миранчук решил ударить на исполнение и попал.

В матче с «Интером» ему откровенно повезло, что он сумел пробить между ног защитнику. В девяти из десяти случаев игрок обороны блокирует такие удары. Безусловно, он молодец, что забивает, но в Италии он в любом случае пока не в подыгрыше. В сборной надо быть лидером, но харизмы пока не хватает", — цитируют Гаврилова «Известия».