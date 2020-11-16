Черчесов: Алексей Миранчук повзрослел. Теперь нужно показывать себя, ставить точки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру Алексея Миранчука в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

«Мы спокойно обсудим поведение команды в первые пять-десять минут после удаления. Мы начали совещаться о перестройке команды, сразу замены не сделать. Потом мы всё перестроили и всё пришло в норму. В такие моменты опытные игроки должны собираться. Не надо воспринимать ситуацию, это обычный игровой момент. С одной стороны это для нас урок, а с другой — если она так сложилась, то сложилась для чего-то. Это нам свыше, будем работать.



Алексей играл на той позиции, на которой он выступает в „Аталанте“, чувствовал себя комфортно. Мы говорили до его перехода, я поддержал его решение. Тот уровень сопротивления, который будет у него — даст ему прибавить. Мы увидели, что он повзрослел, теперь нужно показывать себя и, как мы говорим, ставить точки», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.