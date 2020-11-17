Павлюченко: на Евро в первую очередь играли за Хиддинка. Со слезами просили его остаться

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе с экс-наставником национальной команды Гусом Хиддинком.



Голландец возглавил российскую сборную в 2006 году. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата Европы–2008, где сенсационно завоевала бронзовые медали. На чемпионат мира–2010 коллектив не вышел, уступив в стыковых матчах Словении. После этого специалист покинул сборную.



«На установках Гус всё время говорил: «Ребят, вы для меня лучшие. Просто выходите, покажите, на что вы способны». Вот такие слова тёплые. Даже когда мы проигрывали. Вот первый матч с испанцами. Мы пришли в раздевалку, он к каждому подошёл, по плечу похлопал: «Поднимайте головы! Вы что?! Это только начало, ребята». И вот легко было. Потому что я знаю, многие тренеры заходят, и понеслась…



Если честно, в тот период на Евро мы играли не только за свою страну и за себя. Мы в первую очередь играли за Гуса. Настолько мы его любили и уважали. Когда летели в самолёте, когда Словении этой проиграли, и уже всё, было понятно, что Гус уходит, мы всей командой пришли к нему. Блин, ну слёзы были. Мы его уговаривали, чтобы он не уходил. Я никогда подобного не встречал», — сказал Павлюченко в ролике на канале «МЯЧ Production» в YouTube.

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