Матч «Спартак» — «Динамо» смогут посетить около 7 тысяч зрителей
Московское дерби в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» смогут посетить до 7000 зрителей. Об этом сообщил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
«Нам разрешили около 7000 зрителей. Мы серьёзно готовимся к матчу с „Динамо“. Во-первых, это историческое дерби, плюс всё приурочено к 100-летию Константина Ивановича Бескова — это дополнительный фактор. „Спартак“ будет играть на победу, мы готовы на все сто процентов», — цитирует Газизова ТАСС.
Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» намечена на 21 ноября. Начало — в 19:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Красно-белые (28) располагаются на третьем месте в турнирной таблице, «Динамо» (26) — на четвёртом.
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