Соболев оригинально забил пенальти Гильерме на тренировке сборной России. Видео
Нападающий «Спартака» Александр Соболев оригинально исполнил пенальти в ворота голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на тренировке сборной России.
«Бутса – вправо, мяч – влево. Оригинальное исполнение пенальти от Соболева», — написала пресс-служба сборной.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" национальной команды.
Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск.
15 ноября сборная России провела встречу 5-го тура Лиги наций с командой Турции (2:3). Турки, набрав 5 очков, занимают 3-е место в турнирной таблице группы 3 лиги B. Российская сборная (8) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются Венгрии (8) и Сербии (3).
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