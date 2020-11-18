Воронин: перед финалом Лиги чемпионов минут 40 сидели с Клоппом. Посмеялись, пивка выпили

Бывший футболист, а ныне тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал об общении с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, с которым знаком по работе в «Майнце».
«Клопп был таким приколистом всегда! Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Не внешне – внутренне. Ребята из Дортмунда мне то же самое рассказывали. Титулы, слава его не испортили. Общительный, юморной, он и притравить, и посмеяться может. Раньше люди думали, что Клопп играет на публику. Это вообще не так. Он такой, какой есть. Настоящий. Это качество в нём очень подкупает.
Расскажу один пример. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: «Буду на игре в Киеве с мелким. Он у меня фанат Салаха – можно его в гостиницу к «Ливерпулю» провести?». Клопп сбросил расписание команды и уточнил, когда подъехать. В полдесятого вечера мы с сыном были в гостинице. Охрана провела через все кордоны к «Ливерпулю». Представь: у человека завтра финал Лиги чемпионов, а он принимает бывшего одноклубника, с которым работал 20 лет назад! В этом весь Клопп. Человек! Минут 40 мы с ним посидели, повспоминали прошлое, посмеялись, пивка выпили. Игроков беспокоить не стали. На прощание Клопп сам подписал малому мяч и сфотографировался с нами на память», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Андреем Ворониным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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