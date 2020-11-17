Ананидзе: написал Дзюбе и попросил ничего больше не фоткать
Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, чьё интимное видео попало в Сеть.
«Ну какая тут может быть реакция? Посмотрел десять секунд, что слили в Интернет, и всё. Конечно, сразу же ему написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни всё бывает. Попросил быть аккуратнее и продолжать играть в том же духе и доказывать всё на футбольном поле. Это его личная жизнь. Он на это уже ответил, и лучше уже закрыть эту тему. Как я понял, он сожалеет, но для него это уже перевернутая страница. Могу в таком случае написать только слова поддержки. Ну и попросил ничего больше не фоткать», — приводит слова Ананидзе Sport24.
Черчесов: мы не увольняли Дзюбу, а дали ему возможность успокоить ситуацию
Рекомендуем вам
- 17 ноября 2020
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:29
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31
-
17:20
-
17:15
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:33
-
16:25
-
16:14
-
16:13
-
16:09
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам