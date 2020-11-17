Ананидзе: написал Дзюбе и попросил ничего больше не фоткать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, чьё интимное видео попало в Сеть.



«Ну какая тут может быть реакция? Посмотрел десять секунд, что слили в Интернет, и всё. Конечно, сразу же ему написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни всё бывает. Попросил быть аккуратнее и продолжать играть в том же духе и доказывать всё на футбольном поле. Это его личная жизнь. Он на это уже ответил, и лучше уже закрыть эту тему. Как я понял, он сожалеет, но для него это уже перевернутая страница. Могу в таком случае написать только слова поддержки. Ну и попросил ничего больше не фоткать», — приводит слова Ананидзе Sport24.

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