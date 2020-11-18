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Сборная Испании разгромила Германию со счётом 6:0 и вышла в финальную стадию Лиги наций

Сборная Испании разгромила Германию со счётом 6:0 и вышла в финальную стадию Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

Голы за сборную Испании забили Альваро Мората, Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, оформивший хет-трик в этой встрече.

Таким образом, сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте. Соперниками национальных команд по группе 4 лиги А являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), встреча которых была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе украинской команды.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
6 : 0
Германия
1:0 Мората – 17'   2:0 Торрес – 33'   3:0 Эрнандес – 38'   4:0 Торрес – 55'   5:0 Торрес – 71'   6:0 Оярсабаль – 89'
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