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Фарерские острова и Гибралтар поднялись в лигу С Лиги наций

Фарерские острова и Гибралтар поднялись в лигу С Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Мальты принимала национальную команду Фарерских островов. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в Та-кали (Мали) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Во втором тайме, на 54-й минуте встречи, счёт открыл игрок сборной Мальты Мэттью Гийомье. На 69-й минуте ответный гол забил футболист национальной команды Фарерских островов Ари Мохр Йонссон.

В другом матче группы 1 лиги D Лиги наций УЕФА сборная Латвии разгромила национальную команду Андорры со счётом 5:0. В матче группы 2 лиги D Сборная Гибралтара на своём поле сыграла вничью с Лихтенштейном (1:1).

Таким образом, сборные Фарерских островов и Гибралтара вышли в лигу С, заняв первые места в своих группах.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 1
Фарерские острова
1:0 Гийомье – 54'   1:1 Йонссон – 69'
Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Андорра
Окончен
0 : 5
Латвия
0:1 Черномордый – 7'   0:2 Икаунекс – 57'   0:3 Икаунекс – 60'   0:4 Гутковский – 70' (пен)   0:5 Кроллис – 90' (пен)
Удаления: Гарсия – 89' / нет
Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
1 : 1
Лихтенштейн
1:0 Брандле – 17' (автогол)   1:1 Фрик – 44'
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