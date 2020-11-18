Фарерские острова и Гибралтар поднялись в лигу С Лиги наций
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Мальты принимала национальную команду Фарерских островов. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в Та-кали (Мали) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Во втором тайме, на 54-й минуте встречи, счёт открыл игрок сборной Мальты Мэттью Гийомье. На 69-й минуте ответный гол забил футболист национальной команды Фарерских островов Ари Мохр Йонссон.
В другом матче группы 1 лиги D Лиги наций УЕФА сборная Латвии разгромила национальную команду Андорры со счётом 5:0. В матче группы 2 лиги D Сборная Гибралтара на своём поле сыграла вничью с Лихтенштейном (1:1).
Таким образом, сборные Фарерских островов и Гибралтара вышли в лигу С, заняв первые места в своих группах.
Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 1
Фарерские острова
1:0 Гийомье – 54' 1:1 Йонссон – 69'
Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Андорра
Окончен
0 : 5
Латвия
0:1 Черномордый – 7' 0:2 Икаунекс – 57' 0:3 Икаунекс – 60' 0:4 Гутковский – 70' (пен) 0:5 Кроллис – 90' (пен)
Удаления: Гарсия – 89' / нет
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