Фарерские острова и Гибралтар поднялись в лигу С Лиги наций

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Мальты принимала национальную команду Фарерских островов. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в Та-кали (Мали) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



Во втором тайме, на 54-й минуте встречи, счёт открыл игрок сборной Мальты Мэттью Гийомье. На 69-й минуте ответный гол забил футболист национальной команды Фарерских островов Ари Мохр Йонссон.



В другом матче группы 1 лиги D Лиги наций УЕФА сборная Латвии разгромила национальную команду Андорры со счётом 5:0. В матче группы 2 лиги D Сборная Гибралтара на своём поле сыграла вничью с Лихтенштейном (1:1).



Таким образом, сборные Фарерских островов и Гибралтара вышли в лигу С, заняв первые места в своих группах.