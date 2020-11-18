Сборная Бразилии обыграла Уругвай в квалификации ЧМ-2022. Кавани был удалён

Завершился матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Уругвая принимала национальную команду Бразилии. Встреча прошла в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Сборная Бразилии открыла счёт в матче на 34-й минуте после точного удара Артура. Под самый перерыв гости удвоили преимущество в счете. На этот раз отличился Ришарлисон. На 71-й минуте сборная Уругвая осталась в меньшинстве после удаления Эдинсона Кавани.

Сборная Бразилии одержала четвёртую победу подряд в квалификации ЧМ-2022. Сборная Уругвая в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче сборная Парагвая расписала мировую с командой Боливии со счётом 2:2.