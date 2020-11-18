Сборная Бразилии обыграла Уругвай в квалификации ЧМ-2022. Кавани был удалён
Завершился матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Уругвая принимала национальную команду Бразилии. Встреча прошла в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Сборная Бразилии открыла счёт в матче на 34-й минуте после точного удара Артура. Под самый перерыв гости удвоили преимущество в счете. На этот раз отличился Ришарлисон. На 71-й минуте сборная Уругвая осталась в меньшинстве после удаления Эдинсона Кавани.
Сборная Бразилии одержала четвёртую победу подряд в квалификации ЧМ-2022. Сборная Уругвая в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.
В параллельном матче сборная Парагвая расписала мировую с командой Боливии со счётом 2:2.
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 4-й тур
18 ноября 2020, среда. 02:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 2
Бразилия
0:1 Артур – 34' 0:2 Ришарлисон – 45'
Удаления: Кавани – 71' / нет
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