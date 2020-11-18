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Сборная Бразилии обыграла Уругвай в квалификации ЧМ-2022. Кавани был удалён

Сборная Бразилии обыграла Уругвай в квалификации ЧМ-2022. Кавани был удалён
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Уругвая принимала национальную команду Бразилии. Встреча прошла в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Сборная Бразилии открыла счёт в матче на 34-й минуте после точного удара Артура. Под самый перерыв гости удвоили преимущество в счете. На этот раз отличился Ришарлисон. На 71-й минуте сборная Уругвая осталась в меньшинстве после удаления Эдинсона Кавани.

Сборная Бразилии одержала четвёртую победу подряд в квалификации ЧМ-2022. Сборная Уругвая в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче сборная Парагвая расписала мировую с командой Боливии со счётом 2:2.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 4-й тур
18 ноября 2020, среда. 02:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 2
Бразилия
0:1 Артур – 34'   0:2 Ришарлисон – 45'
Удаления: Кавани – 71' / нет
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 4-й тур
18 ноября 2020, среда. 02:00 МСК
Парагвай
Окончен
2 : 2
Боливия
1:0 Ромеро – 19' (пен)   1:1 Морено – 41'   1:2 Сеспедес – 45'   2:2 Гамарра – 72'
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